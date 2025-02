Samsung Galaxy S25 Ultra: tutta la gamma è in promo su Amazon (fino a -350€)

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è di nuovo in offerta su Amazon con la possibilità di ottenere 100 euro di sconto al check-out su tutte le varianti. In questo modo, il top di gamma di Samsung è acquistabile a partire da 1.399 euro. Da segnalare, però, che ci sono 150 euro di extra sconto pagando con carta American Express oltre a 100 euro di extra sconto pagando con Prime Student. Combinando tutti gli sconti, quindi, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 1.149 euro ottenendo fino a 350 euro di sconto. L’acquisto è disponibile in 12 rate mensili e ci sono 3 anni di garanzia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S25 Ultra: il top di gamma è in offerta su Amazon

La scheda tecnica del Galaxy S25 Ultra comprende un display AMOLED da 6,9 pollici a cui si affianca il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ci sono anche 12 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 15 con One UI, le funzioni Galaxy AI e con 7 major update. Lo smartphone è disponibile in tre tagli di memoria: 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra beneficiando di 100 euro di sconto al check-out oltre che di:

150 euro di extra sconto pagando con carta Amex

pagando con 100 euro di extra sconto per gli utenti Prime Student

Combinando gli sconti è possibile acquistare il Galaxy S25 Ultra al prezzo scontato di 1.149 euro. L’offerta è disponibile qui di sotto.