Samsung Galaxy S24 Ultra sarà un SUPER cameraphone

Mancano pochissimi giorni al lancio ufficiale della serie di punta di Samsung; la line-up Galaxy S24 infatti è prossima al debutto. In queste ore scopriamo un interessante leak inerente il cameraphone della gamma. Si chiamerà, ovviamente, Galaxy S24 Ultra 5G e, secondo un tipster, potrà consentire la registrazione dei video in 4K a 120 fps. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: potrà girare video in 4K a 120 fps

Di fatto, il modello Ultra di fascia alta del colosso tecnologico sudcoreano permetterà di girare clip video di qualità cinematografica con frame rate super elevati. Secondo il tipster e insider Ice Universe, S24 Ultra permetterà di girare clip in 4K a 120 fps. Si tratta di un dell’upgrade rispetto all’S23 Ultra che gira clip ad un massimo di 60 fps.

Galaxy S24 Ultra 4K 120fps video — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 31, 2023

Nel tweet pubblicato online vediamo che la funzionalità al momento è ancora in fase di test; magari non sarà disponibile nell’immediato futuro e potrebbe arrivare con un update nei mesi a venire. Di sicuro il telefono sarà un’ammiraglia premium dotata di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e vanterà il supporto dell’intelligenza artificiale. Sotto la scocca troveremo ben 12 GB di RAM e lo storage minimo sarà di 256 GB. Il frame invece, sarà in titanio e ci sarà una versione completamente in grigio naturale molto simile a quella di iPhone 15 Pro e Pro Max.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.