Samsung Galaxy S24 Ultra sarà costruito con materiali INCREDIBILI

Oggi apprendiamo un interessantissimo rumor inerente il prossimo Galaxy S24 Ultra di Samsung; stando a quanto si legge in rete, pare che il dispositivo presenterà un telaio in titanio e non più in metallo o in alluminio.

Samsung Galaxy S24 Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

Secondo le indiscrezioni emerse in rete per opera del tipster e insider Ice Universe, apprendiamo che il terminale di punta del prossimo anno potrebbe presentare una struttura in lega di titanio. Certo, molto bello e durevole, ma quali sono i reali vantaggi di un materiale simile?

Sicuramente una scocca in titanio potrebbe donare al device un look ancora più esclusivo; non di meno, si dice che iPhone 15 Pro presenterà proprio un telaio con questo materiale, quindi, per stare al passo, l’OEM sudcoreano dovrà fare altrettanto. Il titanio inoltre offre un rapporto resistenza/peso molto più elevato rispetto all’alluminio o all’acciaio. Di contro però, potrebbe far lievitare di non poco i costi del prodotto stesso, ecco perché potremmo vedere questa feature solo sulla variante più costosa e esclusiva.

Nel mondo degli smartwatch, diversi brand hanno già realizzato gadget con questa tecnologia; che sia arrivato il momento anche per i telefoni di adottare questa opzione di costruzione? Staremo a vedere. Voi cosa ne pensate?

