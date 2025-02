Samsung Galaxy S24 Ultra: prezzo bomba su Amazon, è meglio di S25 Ultra?

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 939 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile di seguito. La promo è valida solo per un breve periodo e garantisce un risparmio netto rispetto al Galaxy S25 Ultra appena arrivato sul mercato.

Samsung Galaxy S24 Ultra: un best buy a questo prezzo?

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S24 Ultra si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia assoluta in termini di potenza, in tutti i contesti di utilizzo. Ci sono poi 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica wireless.

Il comparto fotografico include una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 Megapixel. Da segnalare anche la presenza del sistema operativo Android 14, con Android 15 in arrivo (gli aggiornamenti arriveranno fino ad Android 21) e le funzioni Galaxy AI per sfruttare l’intelligenza artificiale.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra al prezzo scontato di 939 euro. Lo smartphone è disponibile tramite il box qui di sotto ed è venduto e spedito da Amazon, con anche l’opzione per il pagamento in 5 rate con carta di debito. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.