Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta a meno di 900€: è sempre il top

È il momento giusto per prendere il Samsung Galaxy S24 Ultra. Il top di gamma di Samsung, infatti, è il protagonista assoluto delle offerte di fine anno su eBay. Con il codice FINEANNO24, da aggiungere al momento del pagamento, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 899 euro. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: a questo prezzo è un best buy

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è la scelta giusta per mettere le mani su di un top di gamma completo e ora con un rapporto qualità/prezzo eccellente. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia in termini di prestazioni al top. Lo smartphone ha 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh. Il comparto fotografico include quattro fotocamere posteriori, con un sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con 7 major update garantiti.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto FINEANNO24, da aggiungere nell’apposita sezione della pagina di pagamento, il Samsung Galaxy S24 Ultra è ora disponibile al prezzo scontato di 899 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.