Samsung Galaxy S24 Ultra avrà una SUPER fotocamera con zoom ottico INCREDIBILE

Manca meno di un anno al debutto del prossimo flagship di Samsung, il Galaxy S24 Ultra 5G. Stando a quanto riportano i rumors online, sembra che l’ammiraglia disporrà di una fotocamera posteriore davvero interessante; nel comparto infatti, troveremo anche un sensore con zoom ottico 5X.

Grazie ad un leak di GalaxyClub apprendiamo che il Galaxy S24 Ultra riceverà un grosso aggiornamento sul fronte fotografico. Il telefono presenterà il medesimo sensore principale ISOCELL da 200 Megapixel ma sarà coadiuvato da un obiettivo tele con zoom ottico 5X.

Samsung Galaxy S24 Ultra: ecco cosa è emerso

Per far posto al nuovo obiettivo con zoom 5X, l’azienda potrebbe dover togliere quello attuale con zoom 3X che al momento è abbinato ad un’altra ottica avente zoom periscopico 10X. Con questa mossa saluteremo la configurazione che abbiamo visto nelle ammiraglie Samsung degli ultimi anni e aprirà la strada a qualcosa di completamente nuovo e innovativo nel panorama dell’imaging da mobile.

Giusto per fare un po’ di contatto, ricordiamo che Samsung ha sempre innovato con i sensori dei suoi flagship; citiamo l’S20 ultra che è stato il primo device al mondo a introdurre lo zoom digitale 100X con un teleobiettivo da 48 megapixel e zoom ottico 4X. Il Note 20 Ultra invece, aveva un’ottica da 12 Mega con zoom ottico 5X e zoom spaziale 50X e con i recentissimi S21 Ultra, S22 Ultra e S23 Ultra siamo arrivati a qualcosa di completamente nuovo e rivoluzionario. Senza dimenticare l’ISOCELL da 200 megapixel da poco visto sull’ultima ammiraglia del marchio coreano.

