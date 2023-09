Samsung Galaxy S24 Ultra avrà il SoC di Qualcomm in tutti i mercati (RUMOR)

Il nuovo flagship premium di Samsung, il futuro Galaxy S24 Ultra, disporrà del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ovunque. In poche parole, non ci saranno mercati che riceveranno varianti con il SoC Exynos.

Da quanto si legge da un recente leak, l’insider Ice Universe ha appena rivelato che l’ammiraglia del 2024 del colosso tecnologico sudcoreano disporrà del processore Exynos 2400 nel mercato europeo. Tuttavia, una freschissima fuga di notizie smentisce la suddetta indiscrezione; la compagnia sembra non essere intenzionata a dotare il nuovo top di gamma di un chip premium proprietario per il prossimo anno. Al contrario, il device riceverà la soluzione di Qualcomm ancora da svelare (lo SD8 Gen 3 verrà annunciato in autunno in occasione dello Snapdragon Summit).

Samsung Galaxy S24 Ultra: non ci saranno versioni con l’Exynos 2400

Di fatto si legge che il tipster Setsuna Digital ha riferito che solo le varianti S24 e S24 Plus godranno del SoC Exynos 2400. Al contrario, l’Ultra, indipendentemente dalla regione, vanterà un processore Snapdragon sotto il telaio. Noi vi invitiamo comunque a prendere queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”; restate aggiornati con noi per ulteriori dettagli in merito.

Da un recente rapporto poi, leggiamo che S24 Ultra avrà una configurazione di base con 8+128 GB, anche se, considerando che S23 Ultra parte da 256 GB, noi dubitiamo fortemente che questo leak possa essere veritiero. Non di meno, lo storage massimo dovrebbe essere di 2 TB.

In merito al chip Exynos 2400 invece, scopriamo che questo chip avrà un grande Corte X4, due Cortei A720 e quattro Cortex A520. La GPU invece, Xclipse 940, è stata sviluppata in cooperazione con AMD, proprio come è avvenuto per il SoC Exynos 2200. Lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy invece, sarà una versione overclockata del chip premium dell’azienda americana: avrà un grande core Cortex X4 che opererà ad una frequenza massima di 3,30 GHz. La GPU sarà l’Adreno 750.

