Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: il modello più esclusivo in super sconto (-16%)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta semplicemente strepitosa: l’ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G infatti, costa solo 1399,00€ nella sua iterazione verde con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Capite bene che questo è uno dei modelli più completi che si possano prendere oggi sul mercato ed è scontato del 16% rispetto al prezzo di listino. Non lasciatevelo sfuggire, dunque: a questa cifra è un vero best buy senza paragoni che noi vi invitiamo a prendere immediatamente in considerazione ma siate veloci perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Con Amazon avrete la consegna celere in meno di 24 o 48 ore quindi non pensateci troppo e fatelo vostro adesso.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il best buy del momento

Questo smartphone di Samsung si presenta come una delle migliori soluzioni ad oggi in commercio; ha uno schermo generoso Dynamic AMOLED LTPO di seconda generazione con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, cornici sottili, un singolo foro per la selfiecam e supporto all’HDR10+. Ottima la risoluzione QHD+ che permette di vedere al meglio i vostri contenuti multimediali. C’è la S Pen incastonata nella scocca del device che amplia le potenzialità di questo gadget e permette di prendere appunti al volo, di disegnare, scrivere e molto altro ancora.

La batteria dura tantissimo e si ricarica in un lampo con il caricatore che, a proposito, è incluso nella confezione di vendita. Con 512 GB avrete tantissimo spazio per archiviare i vostri file e con 12 GB di RAM avrete un multitasking sempre veloce, puntuale ed evoluto. Il chipset interno poi, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, assicura performance degne di nota: non lasciatevelo sfuggire, dunque. A soli 1339,00€ con lo sconto del 16% sul valore di listino è da comprare immediatamente.

