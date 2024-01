Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: compaiono le prime immagini promozionali

In queste ore sono trapelati i poster promozionali di marketing del Samsung Galaxy S24 Ultra 5G, il nuovo flagship sudcoreano. Manca pochissimo al debutto dell’ammiraglia next-gen e della line-up premium. In Brasile infatti, i negozi della regione hanno già iniziato a esporre i poster ufficiali del telefono che ritraggono il terminale in tutto il suo splendore.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: cosa è emerso in queste ore?

I poster sono stati esposti in anticipo e non sarebbero dovuti uscire fino al debutto dei telefoni che, ricordiamo, è previsto per il 17 gennaio 2024. Dalle immagini promozioni vediamo il modello Ultra della serie Galaxy S24 e leggiamo lo slogan “Con la potenza dell’intelligenza artificiale Galaxy”. Ovviamente questo indica che il telefono godrà di una serie di features avanzatissime che renderanno il gadget una vera chicca unica nel mercato della telefonia mobile.

Una foto promozionale è stata anche condivisa online su X/Twitter dall’utente @sondesix, e mostra chiaramente il design dello smartphone, come detto. Verrà venduto anche nella colorazione “Titanium Grey” e ci sarà una linea molto simile a quella vista con i due modelli precedenti. Come sempre, ci sarà la S Pen che sarà allocata sotto la scocca inferiore del terminale. Fra le altre notizie scopriamo che avrà features speciali legate all “Galaxy AI” e permetterà la registrazione dei video in 4K a 120 fps.

Nelle notizie correlate, vogliamo consigliarvi una super offerta: il meraviglioso Galaxy S23 Ultra 5G è in super sconto su Amazon, nella sua iterazione con 1 TB di spazio (e 12 GB di RAM) a soli 1349,00€ al posto di 1899,00€, spese di spedizione comprese. Questo è un prodotto sensazionale che noi vi suggeriamo di prendere immediatamente prima che terminino le scorte disponibili; non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è irripetibile e irrinunciabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.