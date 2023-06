Samsung Galaxy S24: spuntano nuovi dettagli online

Da pochissimi mesi Samsung ha presentato i nuovi smartphone di punta nel mercato internazionale e ora attendiamo i foldable di ultima generazione Tuttavia si inizia a sentire parlare delle ammiraglie del 2024. In queste ore è spuntato i nome in codice per il trio di punta del marchio sudcoreano; la serie viene menzionata con il moniker “Muse” e ci saranno tre modelli, come sempre. Uno base (S24), un Plus e una variante Ultra. Vengono menzionati, rispettivamente, come “Muse1”, “Muse2” e “Muse3”.

Giusto per chi non lo sapesse, da sempre Samsung usa nomi in codice molto intriganti per i suoi smartphone di punta; pensiamo alla gamma S20 che veniva chiamata “Hubble”, la serie S21 invece era “Unbound” e la gamma S22 si chiamava “Rainbow”. In ultima analisi, i modelli attuali sono stati avvistati sotto la famiglia “Diamond”.

A tal proposito, vogliamo consigliarvi l’ottimo Galaxy S23 base con schermo da soli 6,1 pollici e processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm a soli 849,00€ su Amazon.

Samsung Galaxy S24: cosa sappiamo?

In passato si diceva che Samsung avesse intenzione di eliminare dalla line-up la versione Plus dalla serie di top di gamma Android; adesso però apprendiamo che questa iterazione continuerà ad esistere senza il minimo problema. Curiosamente leggiamo anche che il modello più completo, S24 Ultra, avrà un teleobiettivo con zoom ottico. Sarà un super cameraphone. Vi ricordiamo che sotto la scocca dei flagship next-gen potremo trovare lo Snapdragon 8 Gen 3, il chip di punta che Qualcomm svelerà alla prossima Snapdragon Tech Summit prevista per il 24 ottobre a Maui. Per il momento non ci sono molti dettagli in merito; sappiamo solo che i telefoni verranno annunciati il prossimo anno, nel corso del primi mesi del 2024. Cosa vi aspettate voi?

Tornando al keynote di fine luglio invece, conosceremo presto i Galaxy Z Fold5 e Z Fold4, oltre alla gamma Tab S9 e agli smartwatch più recenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.