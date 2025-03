Samsung Galaxy S24: prezzo super per la versione da 256 GB su Amazon

Il Samsung Galaxy S24 si candida a “best buy” del momento per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone compatto. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare la versione da 256 GB del modello di Samsung con un prezzo scontato di 699 euro e con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24: ottimo prezzo per la variante da 256 GB

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S24 comprende un display AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Exynos 2400, che viene supportato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 4.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica wireless. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 ma a inizio aprile arriverà l’aggiornamento ad Android 15 che sarà personalizzato dalla nuova versione della One UI, integrando anche le funzioni Galaxy AI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 da 256 GB al prezzo scontato di 699 euro. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promo in corso è valida solo per un breve periodo di tempo.