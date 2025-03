Samsung Galaxy S24: minimo storico su Amazon per la versione da 256 GB

Il Samsung Galaxy S24 da 256 GB è ora protagonista di una nuova offerta su Amazon. Lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 582 euro raggiungendo un nuovo minimo storico sullo store. Per sfruttare la promo flash è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 da 256 GB: ottimo prezzo su Amazon

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S24 comprende un display LTPO AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Si tratta delle dimensioni giuste per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di uno smartphone davvero compatto e maneggevole.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è l’ottimo SoC Exynos 2400, in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. La scheda tecnica include anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage UFS 4.0 oltre a una batteria da 4.000 mAh, con supporto alla ricarica wireless.

Il comparto fotografico ha tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel supportato da un teleobiettivo e un sensore ultra-grandangolare. Da segnalare anche la presenza del supporto Dual SIM, con possibilità di utilizzare le eSIM.

Il sistema operativo è Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15, con One UI e Galaxy AI. Lo smartphone riceverà aggiornamenti fino ad Android 21 con un supporto software al top del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Galaxy S24 da 256 GB al prezzo scontato di 582 euro. Si tratta del nuovo minimo su Amazon per questa versione. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.