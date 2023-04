Samsung Galaxy S24: le batterie saranno ispirate a quelle delle auto elettriche

Oggi scopriamo che il Samsung Galaxy S24 potrebbe disporre di una batteria rinnovata, in tutto e per tutto, dotata di una tecnologia rivoluzionaria ispirata a quella delle celle energetiche presenti nei veicoli elettrici.

Sembra che l’OEM sudcoreano stia lavorando alla nuova generazione di smartphone Android di punta che vedrà la luce nel corso del primo trimestre del prossimo anno. La cosa interessante, oltre ai soliti rumors sul design, sullo schermo e sul comparto fotografico, è scoprire quali saranno le specifiche tecniche di cui disporrà. Nel dettaglio, leggiamo da un leak appena trapelato, che ci sarà un inedito sistema per l’autonomia dei terminali, di derivazione automobilistica. È la prima volta che il mondo dell’automotive serve da “ispirazione” per i telefoni commerciali.

Samsung Galaxy S24: come saranno le batterie del futuro?

Stando a quanto si apprende da un recente report emerso in rete, sembra che la compagnia sudcoreana stia cercando di migliorare l’autonomia dei suoi futuri device con una tecnologia rivoluzionaria. In poche parole, pare che Samsung stia collaborando con due realtà cinesi per sviluppare degli accumulatori di ultima generazione. La società vuole delle batterie dalla capacità esagerata ma nelle dimensioni di quelle attuali: fantasia? Fantascienza? Assolutamente no. Questa feature è presente nelle celle erngetiche delle auto EV, quindi si potrebbe prendere “in prestito” questa opzione per portarla in un device commerciale.

A lavorare a questo progetto ci sta pensando la divisione SDI di Samsung, ovvero l’unità di ricerca e sviluppo. La società mira a mantenere intatte le dimensioni esistenti pur aumentando però la capacità stessa degli accumulatori. Si potrebbe avere un aumento del 10% rispetto alle batterie attuali. Ad ogni modo, questo è un rumor da prendere con “un pizzico di sale”.

