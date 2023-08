Samsung Galaxy S24: la versione standard sarà POTENTISSIMA

Mancano diversi mesi al lancio della serie Galaxy S24 di Samsung eppure i rumor iniziano a trapelare con insistenza; si dice anche che il modello basico della gamma (S24 liscio) disporrà di una variante potenziata e che vanterà il pannello OLED M13 come display.

Facciamo il punto: la prossima line-up premium di Samsung, la gamma Galaxy S24, è stata individuata sul database IMEI. I dispositivi di nuova generazione verranno annunciati nel corso dei prossimi mesi. Adesso, grazie ad un report di Chosun che cita fonti vicine alla questione, scopriamo che i telefoni della gamma saranno tre e che saranno dotati di specifiche tecniche assurde.

Samsung Galaxy S24: cosa sappiamo del modello base?

In queste ore sono emerse in rete le specifiche del modello standard. Come sappiamo, verranno annunciati tre prodotti: quello basico, il Plus e l’Ultra. Tutti avranno una base di partenza di almeno 8 GB di RAM ma secondo i nuovi rumors sembra che partiranno, invece, da 12 GB. Lo storage minimo invece, sarà sempre di 256 GB.

Dal rapporto scopriamo anche che i device avranno il supporto alla RAM aggiuntiva ma anche quella basica sarà molto elevata, perfino sul modello standard. Così facendo, finalmente i terminali saranno potenti in egual modo, a prescindere dalle dimensioni. Inoltre, ci saranno i pannelli OLED M13 di nuova generazione; saranno più leggeri e funzionali dal punto di vista energetico rispetto a quelli M12 che abbiamo visto nei recenti Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 e che vedremo anche nella serie iPhone 15.

