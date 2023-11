Samsung Galaxy S24: la nuova serie verrà svelata il 17 gennaio (RUMOR)

In queste ore apprendiamo che Samsung intende svelare i nuovi smatrphone top di gamma con un mese di anticipo rispetto alla solita roadmap di lancio. Di fatto, pare che il primo Galaxy Unpacked del 2024 si terrà il prossimo 17 gennaio 2024. Certo, non si tratta di una comunicazione ufficiale quindi vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale” ma vi invitiamo a restare connessi per ulteriori informazioni in merito. Andiamo con ordine e scopriamo tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S24: i dettagli sull’evento di lancio

Stando a quanto si legge da un rapporto di SBS Biz infatti, scopriamo che l’OEM sudcoreano leader del mercato potrebbe annunciare i Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra il 17 gennaio. L’evento dovrebbe tenersi a San Francisco, negli USA e pare che la compagnia si stia già preparando per questa conferenza speciale. Se l’indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera, significherà che la società lancerà i dispositivi con un mese di anticipo rispetto al solito. Giusto come remind me, vi ricordiamo che la line-up Galaxy S23 è stata annunciata il 17 febbraio 2023.

Inoltre pare che i gadget di punta del prossimo anno siano già in fase di produzione; ci saranno tante colorazioni disponibili al lancio e i modelli S24 e S24+ potrebbero ricevere il SoC Exynos 2400 in alcuni mercati selezionati (sì, anche in Europa). Altri paesi potrebbero ricevere invece, lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Questo chip però sarà presente su tutti i modelli di S24 Ultra in arrivo sugli scaffali internazionali.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Galaxy S23 5G costa solo 729,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse; non lasciatevelo sfuggire perché è il flagship più compatto che ci sia attualmente in circolazione. All’interno della scatola troverete in omaggio il pratico caricatore da muro da 25W e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.