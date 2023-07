Samsung Galaxy S24: ci sarà un nuovo processore Exynos POTENTISSIMO

Samsung Galaxy S24 potrebbe ricevere un nuovo processore del marchio sudcoreano; questo implica che l’azienda abbandonerà Qualcomm? Stando ai rumor, dovrebbe essere un chipset deca-core chiamato Exynos 2400.

Samsung Galaxy S24: cosa sappiamo dei nuovi device?

I processori Exynos, per chi non lo sapesse, hanno eliminato i processori Samsung da diverso tempo; abbiamo visto soluzioni proprietarie in diversi prodotti, da quelli di fascia bassa ai top di gamma. A seguito di alcuni problemi con il comparto energetico, l’azienda è dovuta passare – in tutto il mondo -ai SoC rivali. Sembra che però, con le nuove generazioni, le cose siano destinate a cambiare.

A riportare questi dii in rete ci ha pensato l’insider RGcloudS che ha condiviso il tutto via Twitter. Dall’indiscrezione apprendiamo che la compagnia non si è arresa con lo sviluppo delle sue piattaforme proprietarie; pare che la società voglia ancora migliorare i suoi che al fine di inserirli nuovamente nei suoi terminali. Ecco che quindi, Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra riceveranno l’Exynos 2400 e pare che questa unità sarà un chip a ben dieci core. Sarà così potente che competerà senza il minimo problema con i processori premium di Qualcomm.

Non c’è modo di sapere se i dieci core della CPU funzioneranno tutti in simultanea o se verranno ottimizzati a seconda dell’attività di riferimento. Non di meno, si dice che questo SoC sarà in grado di equiparare – in termini di potenza – l’Apple Silicon M2, che è però, una piattaforma desktop. Sarà proprio l’Exynos 2400 il chip della risvolta per Samsung? Voi cosa ne pensate?

Se desiderate oggi un super top di gamma di casa Samsung e non sapete cosa comprare, vi consigliamo di prendere il Galaxy S22 Ultra 5G a soli 829,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata e avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

