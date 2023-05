Samsung Galaxy S23 Ultra: torna il CASHBACK su Amazon, tuo a 799 euro

Ritorna una delle offerte più interessanti per gli appassionati di telefonia. Infatti, se vuoi acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra, il nuovo smartphone top di gamma della casa coreana, non perdere questa offerta incredibile su Amazon: puoi avere il dispositivo a soli 799 euro invece di 1479 euro grazie al cashback. Ti spieghiamo come fare.

AGGIORNAMENTO – Lo smartphone risulta nuovamente non disponibile, quella che vedi è soltanto una versione usata non valida per il cashback. Ti consigliamo di aggiornare la pagina nel corso della giornata in attesa che torni ordinabile.

Con questa offerta è difficilmente disponibile, ma adesso Amazon ha attivato la possibilità di prenotarlo ora al prezzo di 1099 euro e riceverlo appena sarà disponibile. Una volta ricevuto a casa, dovrai registrarlo su Samsung Members per ricevere un cashback di 300 euro. Così facendo, il prezzo finale del tuo Samsung Galaxy S23 Ultra sarà di soli 799 euro invece di 1479 euro. Un risparmio di ben 680 euro per un telefono fantastico e di recente uscita.

Attenzione però: per ricevere il cashback devi assicurarti che lo smartphone sia spedito e venduto da Amazon e che sia indicato in pagina come mostrato nell’immagine qui sotto. Se lo smartphone è venduto da altri venditori o non ha l’indicazione del cashback, non potrai usufruire dell’offerta.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il meglio di Android ad un super prezzo

Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone eccezionale che ti offre il meglio della tecnologia e del design a cominciare dal display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Debutta una nuova e potentissima fotocamera posteriore da 200 megapixel con zoom ottico che ti assicura scatti meravigliosi sia di notte che di giorno.

Il processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna ti assicurano prestazioni eccezionali con una grande efficienza energetica, per una batteria che dura tutto il giorno e supporta la ricarica rapida e wireless. E con la S Pen integrata fai tutto quello che vuoi per la tua produttività, per disegnare, prendere appunti e quel che ti serve.

Non lasciarti scappare questa offerta imperdibile su Amazon. Ordina ora il tuo Samsung Galaxy S23 a soli 1099 euro invece di 1479 euro e poi, grazie al cashback, ricevi 300 euro sul tuo conto corrente pagando di fatto il dispositivo solo 799 euro. Ricorda che devi registrare lo smartphone sull’app Samsung Members e che devi verificare che sia spedito e venduto da Amazon con l’indicazione del cashback in pagina.

