Samsung Galaxy S23 Ultra: super TOP, anche in sconto su Amazon (-14%)

Se state cercando un super smartphone di fascia alta Android che sia il top del top su tutti i fronti, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Samsung Galaxy S23 Ultra infatti, è un’ammiraglia eccezionale, dotata del miglior processore mobile che vi sia in circolazione, della fantastica e innovativa S Pen, di una batteria degna di nota che garantisce due giorni di uso intenso, sin comparto fotografico paragonabile a quello di una fotocamera professionale compatta, con tanto di sensore ISOCELL da 200 Megapixel che gira video in 8K, di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici LTPO di seconda generazione con risoluzione QHD+ e molto altro ancora. Certo, costa molto, ma rispetto al prezzo di listino (1479,00€) oggi pagherete S23 Ultra solo 1299,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo.

Samsung Galaxy S23 Ultra: l’ammiraglia premium dal prezzo scontato

Capite bene che il risparmio è elevato per essere un gadget arrivato sul mercato da soli due mesi. Grazie ad Amazon poi, la consegna sarà celere: in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile usufruire della possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano ma avrete anche accesso al pagamento dilazionato in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (anche a tasso zero). Concludiamo segnalando i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Questo è un super top di gamma che, al prezzo di soli 1299,00€, è da comprar al volo se desiderate l’unico smartphone in circolazione con il pennino incluso nella scocca. È molto comodo se siete soliti prender appunti in mobilità, sia per svago o per lavoro. Fate presto prima che termini l’offerta dedicata o prima che finiscano le scorte su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.