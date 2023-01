Samsung Galaxy S23 Ultra: questo concept vi farà sognare

C’è poco da fare; il Samsung Galaxy S22 Ultra da subito si è posto come uno dei dispositivi più eleganti del mercato; lo schermo curvo da 6,8 pollici è un vero e proprio fuoriclasse, anche se non tutti amano la curvatura sul pannello. Ci sono molte persone che amano le soluzioni flat. Anche se è quasi certo che il modello del 2023 sarà identico dal punto di vista estetico, oggi vediamo un rendering che ci mostra come sarebbe una iterazione dello stesso con cornici contenute e display piatto. Inoltre, questa soluzione vediamo che potrebbe risolvere il problema dell’alloggiamento della S Pen dentro la scocca.

Samsung Galaxy S23 Ultra con schermo flat: meraviglioso

Bisogna ammettere però, che la curvatura sul display da 6,8 pollici tende quasi a far scomparire le cornici. L’effetto ottico è decisamente bello, molto più di quanto vediamo nei modelli con schermo piatto. Inoltre, le gestures sono molto comode.

All’interno dello smartphone premium di Samsung poi, da quest’anno abbiamo anche il pennino capacitivo dentro la scocca, la famosa S Pen che abbiamo dai modelli Galaxy Note. Bisogna essere onesti: usare il telefono con la S Pen su un display curvo, non è proprio il massimo. Con una soluzione flat però, non si avrebbero problemi.

La difficoltà di utilizzo è dovuta al fatto che lo stilo, quando arriva ai bordi, scivola e non scrive come dovrebbe. Con un pannello piatto la S Pen scriverebbe benissimo anche sugli angoli più difficoltosi.

Inoltre, una buona fetta di utenti si lamenta del fatto che lo schermo curvo distorce le luci attorno e questo non permette una visibilità completa in ogni condizione di luce. Ecco perché molte persone preferiscono gli schermi piatti. Senza contare che è difficile applicare un vetro protettivo su uno schermo curvo e questo rende il telefono più fragile e più esposto ai rischi.

Ora vogliamo saperlo da voi: preferite i pannelli curvi o amate quelli piatti? Fatecelo sapere.

