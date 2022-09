Samsung Galaxy S23 Ultra: pochi upgrade rispetto a S22 Ultra

Secondo quanto si legge da un noto tipster online, sembra che il prossimo Samsung Galaxy S23 Ultra non godrà di grossi update. Il dispositivo potrebbe presentare dunque pochi aggiornamenti sostanziali rispetto al flagship attuale, l’S22 Ultra che si trova su Amazon in sconto a 995,00€ con spedizione gratuita.

Oramai mancano pochissimi mesi alla fine dell’anno e online spuntano nuove indiscrezioni riguardanti i prossimi device premium dell’OEM sudcoreano. Adesso, grazie all’insider del web Ice Universe, apprendiamo i primi dettagli sul telefono Ultra della compagnia sudcoreana.

Samsung Galaxy S23 Ultra: sarà simile al precedente

Come detto, a riferire le notizie ci ha pensato il leakster Ice Universe che ha condiviso molti dettagli sull’account Twitter. Osservando il post pubblicato sui social, l’uomo ha riferito che S22 e S22+ non saranno differenti dai prossimi flagship Galaxy S23 e S23+.

Non di meno, scopriamo che le differenze più rilevanti saranno tutte sotto la scocca. Per esempio, ci sarà un chipset ancora più potente, anche se non abbiamo modo di capire se sarà un Exynos o lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Morale della favola: oltre al SoC non cambierà quasi nulla. La variante Ultra presenterà ancora il supporto alla S Pen incastonata dentro la scocca, ci sarà nuovamente un pannello super risoluto e tecnologicamente all’avanguardia e infine, troveremo una fotocamera principale da 200 Megapixel. L’informatore ha detto che, per via dei pochi cambiamenti con la gamma Galaxy S22, i fedelissimi del brand dovrebbero chiedere al marchio di non alzare troppo i prezzi dei nuovi terminali, ma c’è il rischio di trovarci con prodotti molto simili a quelli attuali, ma aventi costi decisamente più alti.

Questo è un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”; restate connessi con noi per gli sviluppi futuri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.