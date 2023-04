Samsung Galaxy S23 Ultra lo paghi 750€ grazie allo sconto Amazon e al cashback

Vuoi pagare Samsung Galaxy S23 Ultra a soli 750 euro? No, non siamo impazziti, né vogliamo consigliarti di fidarti di siti web sconosciuti e poco affidabili.

Tutto il contrario: la prima cosa che devi fare è approfittare dello sconto Amazon che ti permette di avere questo fantastico smartphone a soli 1050 euro. Poi, una volta ricevuto a casa il tuo nuovo telefono, non devi far altro che collegarti a Samsung Members, inserire i dati entro il 25 giugno e l’IBAN a cui ricevere il cashback di 300 euro. I conti si fanno in fretta: avrai pagato in pratica a metà prezzo il tuo nuovissimo S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 a metà prezzo: così è imperdibile

Samsung Galaxy S23 Ultra è lo smartphone più avanzato della casa coreana, che ti offre una potenza e una velocità senza pari. Con Galaxy S23 Ultra puoi goderti i tuoi contenuti preferiti con una qualità visiva sorprendente, grazie al display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. La batteria ti garantisce un’autonomia di tutto il giorno e supporta la ricarica rapida sia con cavo che wireless.

Impossibile non menzionare la sua fotocamera eccezionale, che ti permette di scattare foto e video di qualità professionale in ogni condizione di luce. Il dispositivo si presenta infatti con la nuova fotocamera posteriore da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e zoom che ti consente di catturare ogni dettaglio anche da lontano. Inoltre, è supportata la registrazione video in 8K a 30 fps e in 4K a 60 fps, con modalità Pro Video che ti dà il controllo completo sulle impostazioni.

Dal design elegante e raffinato, con un corpo in metallo che lo rende resistente agli urti e ai graffi, Samsung Galaxy S23 Ultra è anche resistente all’acqua e alla polvere secondo lo standard IP68, per una maggiore tranquillità. E con la S Pen inclusa nella confezione, puoi scrivere, disegnare e controllare il tuo smartphone con facilità.

Non perdere altro tempo perché con questa opportunità andrà nuovamente esaurito: acquista Samsung Galaxy S23 Ultra in sconto su Amazon e poi registralo su Samsung Members per ricevere il cashback di 300 euro direttamente al tuo IBAN.

