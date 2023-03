Samsung Galaxy S23 Ultra: l'ammiraglia del momento, ora in sconto

Oggi vogliamo parlarvi del meraviglioso Samsung Galaxy S23 Ultra, un dispositivo incredibile che sta ricevendo elogi su elogi dalla critica e dagli utenti che lo hanno già scelto come daily driver. Questo smartphone infatti, è un vero cameraphone di alto profilo, dotato delle migliori tecnologie esistenti e ricco di features all’avanguardia. Come non citare infatti, la main camera da 200 Megapixel con OIS che gira video anche in 8K, i microfoni stereo che catturano suoni direzionali, gli obiettivi periscopici con zoom incredibili, il comparto software ricco di elementi che sono in grado di scatenare la creatività di ognuno, ma non solo. Questa ammiraglia oggi la pagate 1409,00€, una cifra di certo non bassa, ma che è perfino scontata rispetto al suo valore di listino (1479,00€).

Samsung Galaxy S23 Ultra: impossibile non amarlo

Sotto la scocca di S23 Ultra batte un potente processore “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy”, coadiuvato da RAM da 8 GB e da storage rapido UFS 4.0 da 256 GB. Inutile dirvi che il telefono è un fulmine in qualsiasi operazione e che c’è tantissimo spazio a bordo per l’installazione di app, giochi, programmi e l’archiviazione di file, foto, video e canzoni. Dulcis in fundo, citiamo la batteria eccezionale che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica.

Lo schermo è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, dotato di risoluzione QHD+, refresh rate variabile fino a 120 Hz e non solo. Questo display è uno dei migliori della sua categoria, nonché uno dei più esclusivi del mercato.

Acquistando Galaxy S23 Ultra da Amazon avrete diritto alle spese di spedizione comprese nel prezzo, alla consegna celere in pochissimi giorni, alla possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con il sistema interno o con micropagamenti grazie a Cofidis, ma non solo. Approfittate di questa promozione per fare vostro questo gioiello a soli 1409,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.