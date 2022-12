Samsung Galaxy S23 Ultra: la selfiecam riceverà un "downgrade"?

Manca davvero poco al debutto della serie Galaxy S23 di Samsung; i leaks e le indiscrezioni su questi device oramai le leggiamo tutti i giorni, ma esce sempre qualcosa di nuovo. Avvicinandoci alla presentazione poi, ci aspettiamo sempre più dettagli in merito.

Secondo quanto sappiamo, la line-up del 2023 disporrà di tre modelli: Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Quest’ultimo è anche stato avvistato presso il sito web del MIIT cinese pochi giorni or sono. Dal sito scopriamo che la selfiecam del dispositivo presenterà una risoluzione da 12 Megapixel e non più da 40 Mpx come avvenuto fino al modello attuale. Come mai?

Samsung Galaxy S23 Ultra: un po’ di chiarezza sulla selfiecam

Come ribadito, Galaxy S22 Ultra 5G dispone di una fotocamera anteriore da 40 megapixel, così come anche il precedente modello. Perché mai la compagnia dovrebbe voler eseguire un downgrade del sensore?

Pare che la motivazione sia puramente economica: si ipotizza che Samsung voglia ridurre i costi, visto che inserirà una main camera da 200 Megapixel sul dorso del telefono.

Ovviamente, qui lo diciamo e qui lo vogliamo anche sottolineare: i Megapixel non sono tutto. Avere meno Mpx non significa avere immagini di peggior qualità, anzi. Prendete come esempio gli iPhone che hanno avuto per tantissimi anni, fino alla serie iPhone 13 Pro, ottiche da “soli” 12 Megapixel sulla back cover, mentre i rivali adoperano obiettivi da oltre 100 Megapixel. La differenza spesso risiede nella qualità delle lenti, nella skin utilizzata, nell’ottimizzazione fra hardware e software e non solo. Non dimentichiamo poi l’intelligenza artificiale che oramai gioca un ruolo fondamentale (vedete i Pixel di Google, ad esempio).



