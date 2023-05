Samsung Galaxy S23 Ultra: la registrazione dei video migliora ancora

Il meraviglioso Samsung Galaxy S23 Ultra riceverà presto un aggiornamento software che migliorerà le prestazioni del comparto fotografico e video.

Per chi non lo sapesse, S23 Ultra 5G è l’ultima ammiraglia del costruttore sudcoreano; è un telefono incredibile per ciò che offre e nonostante ciò, l’azienda sta lavorando sodo per migliorarlo ulteriormente. Nello specifico, si dice che, con un nuovo update, il telefono consentirà la registrazione dei video in 2X; sarà una feature molto apprezzata dai Videomaker e content creator.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ecco cosa potrà fare

A riportare questa indiscrezione ci ha pensato l’insider del web Ice Universe con un post su Twitter. Il tipster ha condiviso uno screenshot proveniente dal forum di Samsung. Si legge chiaramente che, molto presto, gli utenti saranno in grado di registrare video con lo zoom 2X con il proprio S23 Ultra (che, a proposito, si trova in super sconto su Amazon a 1153,00€). Si utilizzerà la main camera da 200 Megapixel che effettuerà un ritaglio della porzione centrale dell’immagine senza però degradarne la qualità. Ad oggi però non sappiamo se sarà disponibile anche sul vecchio S22 Ultra o sui modelli entry level della serie 2023, S23 e S23+.

Samsung Galaxy S23 Ultra's next updated 2x zoom is a 50MP cropping solution. The development has been completed and will be extended to video 2x. pic.twitter.com/hlWt3mZIoI — Ice universe (@UniverseIce) May 9, 2023

Inoltre non c’è ancora una data per il debutto di questa funzionalità; verosimilmente, dovrebbe essere rilasciata entro la fine di questo mese o, al massimo, entro il prossimo. Vi invitiamo a prendere questo rumor con “un pizzico di sale”; restate connessi con noi per non perdervi le ultime novità.

Il Galaxy S23 Ultra 5G è un telefono di punta meraviglioso che noi vi consigliamo di comprare oggi in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 1153,90€; fate presto perché potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, la consegna sarà celere e immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.