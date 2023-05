Samsung Galaxy S23 Ultra: la fotocamera migliora con l'ultimo update

Samsung presto rilascerà un update del software volto a migliorare le prestazioni della fotocamera nelle condizioni di scarsa illuminazione del suo flagship Galaxy S23 Ultra. Con il prossimo aggiornamento insomma, il cameraphone diventerà ancora più incredibile. A proposito, se avete intenzione di acquistarne uno, sappiate che su Amazon si trova al prezzo speciale di soli 1154,00€ al posto di 1479,00€, spese di spedizione incluse.

Andiamo con ordine: sicuramente il Galaxy S23 Ultra, con il suo sensore da 200 Megapixel e con un comparto fotografico d’eccellenza, con un software all’avanguardia, è uno dei migliori cameraphone del mercato. Il dispositivo ha ricevuto premi ed elogi dalla critica per via delle sue performance eccezionali. Con gli update del firmware però, questo è destinato a migliorare ulteriormente. Si scopre che l’azienda intende distribuire un inedito aggiornamento volto a migliore gli scatti in condizioni di luce avverse.

Proprio di recente Samsung ha distribuito un importante update del firmware per la fotocamera di S23, S23+ e S23 Ultra. L’aggiornamento introduce grosse modifiche all’algoritmo della messa a fuoco automatica, permette di realizzare scatti nitidi e non mossi con più semplicità e c’è una nuova funzione che consente agli utenti di eliminare le foto in un baleno.

Stando a quanto suggerisce Ice Universe, il noto tipster di Samsung, sembra che la compagnia sudcoreana voglia lanciare adesso un altro aggiornamento volto a migliorare quasi esclusivamente le foto in condizioni di scarsa illuminazione. Non sappiamo quando verrà distribuito ma pensiamo che possa venir lanciato insieme alle patch di sicurezza di Android di maggio 2023.

Come detto, se intendete acquistare un nuovo Galaxy S23 Ultra, sappiate che si trova in sconto, nella sua iterazione Green con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a soli 1154,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.