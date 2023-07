Samsung Galaxy S23 Ultra: il cameraphone PERFETTO per chi lavora in mobilità

Se state cercando un cameraphone di alto profilo che sia in grado di essere, al tempo stesso, un business phone adatto a chi lavora in mobilità, con una suite software davvero eccellente e consuma serie di caratteristiche di punta, il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà il terminale che dovreste comprare. Parliamo di un’ammiraglia unica nel suo genere, non tanto per le specifiche tecniche e per la scheda tecnica – che è comunque impressionante – quanto per la S Pen integrata nella scocca. Questo elemento, unito ad una camera da 200 Megapixel, ad uno schermo da primo della classe e ad un processore che è una macchina da guerra, renderà lo smartphone un gadget eccellente per chi ne dovrà fare un utilizzo intenso. Noi vi invitiamo a prenderlo su Amazon anche perché le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo del device. Ve lo portate a casa con soli 1249,00€. La versione in sconto è quella verde.

Samsung Galaxy S23 Ultra: tanti vantaggi per voi

Questo smartphone è in super sconto e vanta una serie di vantaggi; partiamo dalla consegna celere e gratuita. In pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo in più per averlo. Si potrà anche ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, volendo, ci sarà il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Noi vogliamo ricordarvi che avrete diritto anche a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e, dulcis in fundo, sappiate che si potrà dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è un’ammiraglia potente, veloce, versatile, con un chip incredibile e un comparto fotografico assurdo. Ottima la batteria che assicura un giorno con un utilizzo intenso. Sarà vostro con soli 1249,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.