Samsung Galaxy S23 Ultra: il cameraphone che tutti vogliono, oggi in SUPER sconto (-12%)

Uno degli smartphone Android più venduti e richiesti nell’ultimo periodo è sicuramente il Samsung Galaxy S23 ultra, il vero erede del compianto Galaxy note e che oggi si porta a casa con uno sconto pazzesco di soli 1299,00 €. Il risparmio, in questo caso, e pari al 12% sul valore di listino; mica poco per un device uscito sul mercato da pochissimi mesi.

Samsung Galaxy S23 Ultra a 1299,00€ su Amazon: correte

Fra le altre cose, dobbiamo dirvi che questo dispositivo è un vero e proprio gioiello, dotato delle tecnologie più rivoluzionarie che siano presenti in commercio. Capite bene anche che ci troviamo di fronte ad un cameraphone di altissimo pregio. Non ci sono molti smartphone come lui in circolazione, è bene che lo sappiate.

La fotocamera principale da 12 megapixel infatti, è una delle migliori dell’intero mercato, capace di girare i video anche in 8K a 30 fps. Insomma, questo è un dispositivo non per tutti, ma per pochi, essenzialmente perché dispone di una funzionalità che è semplicemente unica nel suo genere. Parliamo del pennino integrato nella scocca, la famosa S Pen. Questo accessorio infatti, è destinato a tutti coloro che ne andranno a fare un utilizzo business, orientato esclusivamente al lavoro o perché no, alla produzione di schizzi rapidi, appunti e annotazioni veloci.

Per carità, ognuno fa quello che vuole con i propri soldi, ma questo dispositivo è un flagship pensato per chi ne deve fare un uso intenso sul fronte lavorativo. Se vi interessa semplicemente un cameraphone con un processore all’avanguardia di Qualcomm, facente parte della linea S 23 di Samsung, vi consigliamo il modello basico che costa molto meno ma è anche più compatto e maneggevole nel quotidiano.

Galaxy S23 Ultra infatti, è un gigante per via dello schermo da 6,8” QHD+ LTPO di seconda generazione dotato di tutte le ultime features esistenti sul mercato.

Arriviamo a parlare della batteria che dura tantissimo. Il telefono ha un’autonomia eccezionale nel quotidiano quindi noi vi consigliamo di approfittare dello sconto del 12% e di comprare oggi S23 Ultra a soli 1299,00€.

Sappiate che avrete le spese di spedizione comprese nel costo del prodotto ma anche la possibilità di dilazionare l’importo totale in comode rate con il servizio di Cofidis. Cosa aspettate dunque? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

