Samsung Galaxy S23 Ultra è più potente di iPhone 14 Pro Max e di Pixel 7 Pro

Il nuovo e potentissimo Samsung Galaxy S23 Ultra ha appena battuto i rivali iPhone 14 Pro Max e Pixel 7 Pro in un video test appena emerso in rete. La sfida verteva sulle prestazioni dei device e sulla potenza bruta dei dispositivi.

Andiamo con ordine: in un video pubblicato dal canale YouTube di “In Depth Tech Reviews”, il nuovo e incredibile Galaxy S23 Ultra è risultato essere il vincitore della gara, superando i rivali per eccellenza, iPhone 14 Pro Max con il SoC Apple Bionic A16 e il Pixel 7 Pro con il Google Tensor G2.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il re del mercato è tornato

Nel test vediamo i device compiere operazioni estreme; pensiamo alla sfida dei 30 minuti fatta per valutare la velocità di esecuzione del software, la durata della batteria e le performance tecniche relative al sistema di dissipazione del calore. All’interno del test vediamo come si sono comportati gli smartphone durante una riunione con Teams di Microsoft, nella visione di un video 4K su YouTube in modalità P2P, con la riproduzione di Asphalt9, un videogioco molto pesante e durante la navigazione con Google Maps.

Samsung Galaxy S23 Ultra ha completato il test senza problemi, mentre Pixel e iPhone anno fallito, rispettivamente a 19 minuti e al 14° minuto. Il Google-phone ha emesso un segnale di surriscaldamento del sistema mentre iPhone 14 Pro Max ha iniziato a “laggare”

Sul fronte della temperatura invece, il Galaxy S23 Ultra è stato quello con la temperatura più bassa (47,7 gradi) contro quelli del Pixel e dell’iPhone molto più alti.

Se state cercando l’ammiraglia Android su Amazon, vogliamo ricordarvi che oggi si trova in super sconto al minimo storico a soli 1349,00€ contro i 1479,00€ di listino. Approfittatene subito prima che termini la promozione o prima che finiscano le scorte disponibili.

