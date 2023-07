Samsung Galaxy S23 Ultra da 1 TB in offerta su Amazon al MINIMO STORICO (-500€)

La promozione cashback e lo sconto garantito da Amazon consentono oggi di acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo minimo storico, nella variante top di gamma con 12 GB di memoria RAM e 1 TB di storage. Lo sconto di Amazon porta il prezzo a 1.699 euro (invece di 1.899 euro) mentre il cashback di 300 euro (valido per acquisti entro il 16 luglio) consente di ottenere il prezzo finale di 1.399 euro. Per accedere alla promozione, valida per varie colorazioni, è possibile seguire il link qui di sotto dove troverete anche tutti i dettagli relativi alla promozione cashback).

Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta ad un super prezzo su Amazon

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è dotato di una scheda tecnica senza punti deboli. Lo smartphone presenta il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni al top e tanta efficienza, e, per la versione in offerta, anche 12 GB di RAM e 1 TB di storage. C’è anche un display AMOLED da 6,8 pollici.

Tra le specifiche tecniche del top di gamma di Samsung troviamo anche una batteria da 5.000 mAh e una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel. Lato software, invece, c’è Android 13 con One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo scontato di 1.699 euro ma, grazie alla promozione cashback con rimborso di 300 euro, lo smartphone è, di fatto, acquistabile a 1.399 euro. La promozione, come detto, è valida per la versione con 12 GB di RAM e 1 TB di storage.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.