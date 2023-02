Samsung Galaxy S23 Ultra: ci sono dei problemi con la fotocamera

In queste ore gli utenti possessori di Samsung Galaxy S23 Ultra stanno riscontrando una serie di problematiche con l’app della fotocamera del telefono. Sembra che la stabilizzazione del dispositivo non funzioni a dovere; si tratta di un bug del software o è un problema di natura hardware?

Samsung Galaxy S23 Ultra: l’OIS sembra non funzionare a dovere

Cerchiamo di fare il punto della situazione: Samsung ha svelato da poco i flagship della line-up Galaxy S23. Si tratta di tre prodotti, uno più interessante dell’altro. Abbiamo una variante basica da 6,1 pollici, il modello Plus da 6,6 pollici e l’erede del compianto Galaxy Note, il Galaxy S23 Ultra, il primo top di gamma del marchio con sensore fotografico ISOCELL da 200 Megapixel.

Lo smartphone in questione è l’ammiraglia del marchio sudcoreano; è giunto sul mercato il 1° febbraio ma solo da pochi giorni è disponibile all’acquisto. Presenta uno schermo da 6,8 pollici Dynamic AMOLED QHD+, refresh rate variabile fino a 120 Hz e molto altro ancora. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e questo fa sì che sia uno dei device più potenti che vi siano sul mercato. Nonostante la scheda tecnica spaziale, c’è qualche piccolo difetto di gioventù. Nulla di grave, ma sembra che gli utenti se ne siano accorti. Sui forum è emerso un problema. La stabilizzazione del device sembra non funzionare a dovere; c’è un bug software?

Ricordiamo che il comparto fotografico è premium sotto ogni aspetto. C’è un sensore principale da 200 megapixel con OIS al seguito e con tecnologia aggiornata. A causa del bug riscontrato, sembra che le clip non escano stabili e nitide come dovrebbe essere. Inoltre, il difetto lo si nota anche quando si scatta una foto, ma in verticale si vede meno. Ad ogni modo, attendiamo un bug fix da parte dell’azienda. Questi piccoli errori possono capire, soprattutto quando un’ammiraglia arriva sul mercato. Capita anche con i brand competitor, Apple compresa.

