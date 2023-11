Samsung Galaxy S23 Ultra: il Black Friday Amazon colpisce ancora!

Il Black Friday di Amazon colpisce ancora! Acquista un Samsung Galaxy S23 Ultra, per te uno sconto immediato di 560 euro per la versione da 12GB di RAM e 512GB di ROM. Nessun dubbio quindi se da tempo sogni di avere tra le mani questo top di gamma. Tra l’altro, se sei cliente Prime, hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis. Approfitta subito di questa incredibile offerta a questo link!

Samsung Galaxy S23 Ultra: il CameraPhone perfetto per i tuoi scatti

Con il Samsung Galaxy S23 Ultra, in offerta Black Friday su Amazon, hai tra le mani un vero e proprio CameraPhone. La sua fotocamera principale da 200MP è pazzesca. Regalati scatti professionali anche senza aver fatto un corso di fotografia. Qualsiasi sia la condizione di luce, questo smartphone riesce a fare miracoli. Guarda i tuoi capolavori da un display Dynamic AMOLED 2X super colorato e immersivo da 6,8 pollici.

Acquistalo adesso con 560 euro di sconto. Approfitta subito del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.