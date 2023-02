Samsung Galaxy S23 Ultra: anche Elon Musk è rimasto stupito

Girovagando su Twitter, fra un post su Sanremo e un altro, abbiamo notato un commento molto particolare. Sembra che Elon Musk, noto eclettico visionario appassionato di tecnologia, abbia commentato incredulo le prestazioni fotografiche del nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra, l’ammiraglia con sensore da 200 Megapixel, inedite funzionalità di zoom e molto altro ancora.

Samsung Galaxy S23 Ultra: lo zoom lascia a bocca aperta anche Musk

Per farla breve, lo YouTuber MKBHD ha da poco pubblicato un video su Twitter in cui mostra le capacità fotografiche relative allo zoom ottico del nuovo flagship di Samsung.

Wow — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2023

Nei commenti sotto questo post possiamo vedere la risposta di Elon Musk, il CEO di SpaceX e Tesla che scrive: “Wow”. Non sappiamo a cosa si riferisse in particolare, ma probabilmente deve essere rimasto colpito dallo zoom ottico del nuovo S23 Ultra. Postato al momento giusto, questo messaggio è stato visto da più di 8 milioni di persone.

Sembra che le performance foto/video dell’ammiraglia next-gen di Samsung stia lasciando a bocca aperta tutti. Molte persone hanno risposto a loro volta al commento di Musk, Samsung compresa con il suo account (Mobile US).

A proposito, questo smartphone di punta lo trovate su Amazon all’incredibile prezzo di 1479,00€ con spese di spedizione comprese nel prezzo. La consegna è celere e il dispositivo è disponibile sullo store di e-commerce americano; volendo, sappiate che si può dilazionare il pagamento del prodotto in comode rate con Cofidis o in cinque rate mensili a tasso zero con il sistema interno al portale. Infine, c’è il reso gratuito e anche la possibilità di usufruire della garanzia per be. due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Sarà lui il prossimo nuovo smartphone? Fatecelo sapere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.