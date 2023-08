Samsung Galaxy S23 Ultra a poco meno di 1050€ su Amazon: OFFERTONA INCREDIBILE

Se siete alla ricerca della migliore ammiraglia sul versante Android, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G che, grazie agli sconti speciali di Amazon, si potrà portare a casa ad un prezzo semplicemente strepitoso. Solo 1043,16€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un top di gamma uscito da pochissimi mesi sul mercato e che, a questa cifra, è quasi regalato per ciò che offre. Prima di addentrarci nella sua disamina estetica e funzionale, vi ricordiamo che il dispositivo viene venduto da un negozio di terze parti ma viene spedito dal portale di e-commerce americano; questo vi garantirà tantissimi vantaggi.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: Best Buy a questo prezzo

Il dispositivo come detto, gode della consegna celere e gratuita; in poche parole non dovrete spendere un singolo centesimo in più per portarvelo a casa. Si può anche scegliere l’opzione per la consegna presso un punto Amazon Hub o Locker e c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno, si potrà dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Dulcis in fundo, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un prodotto unico, dotato di S Pen incorporata nella scocca, con un display da 6,8″ QHD+ LTPO di seconda generazione e luminosità di picco di 2000 nit. La main camera è un’ottica da 200 Megapixel e ci sono altri sensori incredibili sulla back cover che scattano foto assurde in ogni contesto. Ottimo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB. Insomma, lui è un gadget unico nel suo genere che, con l’ausilio della S Pen incorporata nel telaio, diventa imperdibile per chi cerca un business phone. A 1043,16€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.