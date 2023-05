Samsung Galaxy S23 Ultra a meno di 1100€ su Amazon: il BEST BUY che non ti aspetti

Se state cercando un nuovo smartphone premium dalle prestazioni esagerate, dal design unico, con una killer feature esclusiva (la S Pen), con un pannello ad altissima tecnologia, con un comparto fotografico da paura che consente perfino di girare video in 8K, non c’è altra soluzione che acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. Questo dispositivo è una vera chicca e oggi lo trovate in sconto (in offerta a tempo limitato) a soli 1099,99€, spese di spedizione incluse. La vendita e la spedizione è affidata ad un venditore terzo ma il telefono gode comunque delle migliori garanzie che il portale di Amazon è in grado di offrire.

Pensiamo alla spedizione rapida e veloce, all’assistenza tecnica di due anni – filtrata da Amazon – con il venditore, si può dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con Cofidis o magari con il servizio esterno di Klarna (in tre pagamenti o in un’unica soluzione dopo 30 giorni). Insomma, cosa aspettate? A questo prezzo è un vero best buy inaspettato. Siate veloci se siete interessati ad acquistarlo.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il top dei top ad un prezzo WOW

Questo smartphone di punta dispone di un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy sviluppato da Qualcomm, coadiuvato poi da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (non espandibile).

Il comparto fotografico prevede cinque sensori che girano video in 8K a 30 fps o in 4K fino a 240 fps, scattano foto nitide al buio grazie al sensore principale da 200 Megapixel. Non di meno, c’è la S Pen integrata nella scocca che serve per prendere appunti al volo, disegnare, fare liste rapide e molto altro ancora. Lo schermo poi è perfetto anche per la visione dei contenuti in streaming: è un pannello LTPO di seconda generazione da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e supporto all’HDR10+. La luminosità di picco è di 1750 nit. Insomma, questo è un top di gamma estremo: a 1099,00€ è veramente incredibile, non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.