Samsung Galaxy S23 Ultra 5G su Amazon a poco più di 1055€: BEST BUY assoluto

Il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un super smartphone di fascia altissima che viene spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1056,51€ nella sua iterazione da 8+256 GB. Capite bene che è un costo veramente irrisorio per il rivale definitivo dell’iPhone 14 Pro Max di Apple, ma non solo. È un’ammiraglia unica nel suo genere, dotata di S Pen e di un chipset di Qualcomm (lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy) assolutamente performante e rapidissimo. Le vostre applicazioni si apriranno in un baleno e grazie alla main camera da 200 Megapixel farete fotografie assurde anche alla luna.

Samsung Galaxy S23 Ultra: un’ammiraglia unica nel suo genere

Come detto, sono tante le sue peculiarità ma la S Pen incorporata nella scocca del terminale le dona unicità e carattere. Non c’è nessun altro flagship come questo Galaxy S23 Ultra. Ricapitolando, ha una batteria capiente che assicura un giorno e mezzo di utilizzo intenso, si ricarica velocemente con la 45W, c’è la wireless charging, ma non solo. Il processore è incredibile, coadiuvato da 8 GB di RAM, da 256 GB di memoria interna non espandibile. Non manca poi il supporto al modem 5G per la connettività next-gen. Dulcis in fundo, citiamo l’estetica elegante, la back cover in vetro satinato, il comparto fotografico con ottiche di punta come il teleobiettivo con zoom ottico, l’ultrawide nitida e luminosa e la principale da 200 Megapixel con OIS che scatta foto eccellenti anche alla luna. Concludiamo citando lo schermo QHD+ da 6,8 pollici LTPO di seconda generazione con luminosità massima di 1750 nit.

Il Galaxy S23 Ultra viene venduto da Amazon quindi godrà della consegna celere e immediata; la garanzia è di due anni con assistenza tecnica dedicata, si può dilazionare il pagamento con Cofidis e non solo. Costa solo 1056,51€ quindi approfittatene.

