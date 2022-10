Samsung Galaxy S23 Ultra 5G senza veli: sarà davvero lui?

Secondo quanto osserviamo in queste ore, apprendiamo che il futuro Samsung Galaxy S23 Ultra avente il processore Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca è apparso sul portale di Geekbench.

Di fatto, si tratta dell’iterazione americana del flagship premium più versatile del momento (visto che avrà, come il predecessore e come i vecchi Note, la S Pen integrata nella scocca).

Il terminale è apparso sul sito di benchmarking e si è scoperto avere il numero di modello SM-S918U; la U finale simboleggia la versione americana del device. Non di meno, l’elenco e il relativo score è stato pubblicato sul website di MySmartPrice che ha rivelato di fatto le specifiche tecniche del nuovo modello in arrivo. Come sempre, il debutto è previsto per gennaio o febbraio del nuovo anno, ma qualcuno ipotizzava perfino un lancio anticipato.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: quello che sappiamo

Notiamo che questo è il secondo dispositivo della serie S23 ad essere apparso su Geekbench; la scheda madre ha il nome in codice “Kalama”; in poche parole, capiamo che il cuore pulsante del prodotto sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm ancora da rilasciare. Lo smartphone di punta avrà un cuore principale che opererà a 3,36 GHz, quattro a 2,80 GHz e altri tre ad alta efficienza a 2,02 GHz. La scheda video dovrebbe essere la GPU Adreno 740. Non di meno, ci aspettiamo 8 GB di memoria RAM e skin One UI con Android 13 al seguito.

Dai test poi, osserviamo che S23 Ultra ha ottenuto 1521 e 4689 punti nel single e nel multicore. A parte questo, non sappiamo molto altro. È anche stato avvistato sul sito cinese 3C e pare che avrà la fast charge da 25W e la main camera da 200 Mpx.

