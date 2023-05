Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: l'ammiraglia del momento ad un prezzo unico

Oggi vogliamo consigliarvi un super top di gamma ad un prezzo semplicemente sensazionale: il meraviglioso Samsung Galaxy S23 Ultra 5G infatti, si porta a casa al costo speciale di soli 1089,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Vi ricordiamo che il dispositivo è venduto e spedito da un fornitore terzo ma non dovete temere nulla: sarete comunque supportati dal portale di e-commerce americano. La transazione deve avvenire all’interno del sito, quindi potrete comunque dormire sonni tranquilli.

A questo costo poi (solo 1089€) è un vero gioiello da non lasciarsi sfuggire. È ovviamente nuovo, in colorazione Green, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Non lasciatevelo sfuggire, potrebbero esserci pochissime scorte ancora disponibili.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: a questo prezzo è irrinunciabile

Parliamoci chiaro: un’ammiraglia come il Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung a soli 1089,00€ è un best buy unico. È un top di gamma potentissimo, con processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm sotto la scocca, coadiuvato da memoria RAM di ultima generazione e con tanto spazio a disposizione dell’utenza per l’archiviazione dei file o per l’installazione delle applicazioni.

Il comparto fotografico è eccellente: ci sono tanti sensori fotografici di tutti i tipi. Troviamo la lente principale da 200 Megapixel con OIS che gira video in 8K a 30 fps, slow motion 4K a 240 fps, ma non solo. Come non citare il teleobiettivo che permette anche di fotografare la luna. Il frame è interamente in alluminio, c’è il supporto alla ricarica wireless e inversa, la batteria dura tantissimo: anche un giorno e mezzo con una singola carica e la ricarica è rapidissima. La killer feature di questo S23 Ultra è la S Pen incorporata nella scocca del device; basta sfilarla per utilizzarla al meglio. Cosa aspettate? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

