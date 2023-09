Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: la versione con 8/256GB a 505€ in meno!

Ci sono molti smartphone desiderati dagli amanti della tecnologia, ma uno è universalmente riconosciuto come uno dei migliori in commercio. Stiamo parlando del Samsung Galaxy S23 Ultra 5G che oggi va in grande promozione su eBay. Il top di gamma del colosso coreano è ora disponibile al prezzo scontato di 974,90 euro nella sua versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione. Questo prezzo si avvicina di molto al suo minimo storico sul web. Considerando che il suo prezzo di listino è di 1.479,99 euro capite bene come il risparmio di ben 505 euro sia assurdo.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: prezzo folle su eBay

Il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un concentrato elegante e compatto di potenza e prestazioni: è dotato del potente chip Snapdragon 8 Gen 2 affiancato, appunto, da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche un grande display AMOLED di altissima qualità con diagonale di 6,8 pollici, risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche ci sono anche quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 200 Megapixel e la fantastica S-Pen inclusa nell’apposito alloggio ricavato all’interno della scocca. Il sistema operativo è Android 13 con One UI.

Con la nuova offerta di eBay è possibile acquistare il fantastico Samsung Galaxy S23 Ultra 5G al prezzo scontato di 974,90 euro che è di fatto uno dei prezzi più bassi di sempre. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e sono garantite da un venditore super affidabile come testimonia il 99,3% di feedback positivi su oltre 84mila recensioni. Il risparmio è di ben 505 euro, quindi cosa state aspettando?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.