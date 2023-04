Samsung Galaxy S23 Ultra 5G al prezzo SUPER su eBay: sconto del 30%

Sei alla ricerca di un ottimo telefono cellulare? Allora non puoi non approfittare di questa offerta imperdibile che ti propone oggi eBay. Per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questo straordinario Samsung Galaxy S23 Ultra 5G al prezzo super scontato di soli € 1.029,90. Tuttavia, per poter avere questo invidiabile telefono cellulare al prezzo così basso, dovrai affrettarti e approfittare dello sconto del 30%, che potrebbe terminare tra non molto.

Eccezionale sotto ogni punto di vista, questo telefono cellulare è provvisto di un comparto fotografico assolutamente impeccabile e stupefacente. con una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, una fotocamera grandangolare da 200 MP e un teleobiettivo da 10/10 MP. Non manca, infine la fotocamera frontale da 12 MP.

Le tue foto saranno estremamente nitide e i video di una qualità eccellente, in ogni momento della giornata, dall’alba al tramonto grazie alla fotocamera pazzesca da 200 MP. Infatti, sia il sensore della fotocamera più avanzato degli smartphone Samsung Galaxy insieme all’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 21 ridurranno il rumore anche in condizioni di scarsa luminosità. Anche la lente della fotocamera riuscirà a rendere più chiaro lo scatto attenuando i bagliori.

Con Display 6.8” Dynamic AMOLED 2X, grazie al quale potrai godere di dettagli ricchi di colore e della tecnologia a 120 Hz, questo smartphone del marchio Samsung è completo di batteria a lunga durata intelligente da 5.000 mAh. Come da tradizione, immancabile la S Pen che ti permetterà di disegnare e prendere appunti con la massima fluidità.

Non manca il sensore per le impronte digitali ed è resistente all’acqua, questo eccezionale smartphone è assolutamente da non perdere a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su eBay e acquistare subito il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G al prezzo super ribassato di soli € 1.029,90. Approfittane subito, lo sconto del 30% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare e domani potrebbe essere già troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.