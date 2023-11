Samsung Galaxy S23 Ultra 5G a 999€: IMPERDIBILE a questo prezzo

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è lo smartphone di punta da acquistare oggi; questo gioiello infatti, viene venduto e proposto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 999,00€, spese di spedizione incluse. A questa cifra è veramente imperdibile soprattutto perché è un’ammiraglia potentissima, ricca di funzionalità Smart, con la S Pen inclusa nella scocca del device, con una batteria capiente che consente di avere un’autonomia degna di nota. Non di meno, questo è anche un cameraphone con sensore principale da 200 Megapixel con OIS che gira video in 8K di qualità cinematografica e che scatta foto assurde anche al buio. Ci sono altre ottiche poi, pensate per scatenare la creatività degli utenti: un’ultrawide, una tele con zoom digitale e una con zoom ottico 10X.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: l’ammiraglia più esclusiva, oggi in sconto

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G si presenta come un device generoso, sia nella forma che nelle prestazioni. Dispone di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,8” QHD+ LTPO di seconda generazione che supporta anche l’HDR10+ ed ha cornici ridotte al minimo visto che gode della curvatura sui bordi. Ha un design minimal e pulito e la back cover è composta solo dalle lenti poste quasi a filo con la scocca del terminale. A proposito, troviamo un comparto foto e video degno di una mirrorless professionale. Non manca poi un sensore principale da ben 200 Megapixel con un software all’avanguardia ricco di opzioni per scattare foto e video da veri “pro”.

La sua killer feature però, è la S Pen integrata nella scocca; con questa si possono prendere appunti, si può disegnare e si può anche fare editing fotografico con semplicità. Concludiamo segnalando il processore top, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria assicura un’autonomia spaziale e si ricarica in un lampo; a proposito, il caricatore è incluso nella confezione di vendita. A soli 999,00€ è da comprare immediatamente.

