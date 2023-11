Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (512 GB): non lasciartelo sfuggire a questo prezzo

Clamorosa offerta quella che vi stiamo per segnalare stamattina: il meraviglioso flagship Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, nella sua iterazione con 12 GB di RAM e ben 512 GB di memoria interna, si porta a casa al prezzo speciale di 1199,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Ovviamente si tratta di una promozione da prendere al volo quindi non pensateci troppo perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Il modello che vi segnaliamo è quello in colorazione “Cream”.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il top di gamma che devi comprare

Questo smartphone di Samsung è il vero cameraphone di riferimento del settore; c'è infatti un sistema composto da tanti sensori evoluti e quello principale è da ben 200 Megapixel. Inoltre, dispone di uno schermo QHD+ LTPO di seconda generazione da ben 6,8″, dispone del supporto alla S Pen (il pennino capacitivo della compagnia, incorporato nel telaio del device), ha un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm che garantisce performance degne di nota e con 12 GB di memoria RAM LPDDR5X avrete un multitasking eccezionale. Come non segnalare la batteria da 5000 mAh che si ricarica con la fast charge via cavo o mediante tecnologia wireless.

Questo smartphone di Samsung è il vero cameraphone di riferimento del settore; c’è infatti un sistema composto da tanti sensori evoluti e quello principale è da ben 200 Megapixel. Inoltre, dispone di uno schermo QHD+ LTPO di seconda generazione da ben 6,8″, dispone del supporto alla S Pen (il pennino capacitivo della compagnia, incorporato nel telaio del device), ha un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm che garantisce performance degne di nota e con 12 GB di memoria RAM LPDDR5X avrete un multitasking eccezionale. Come non segnalare la batteria da 5000 mAh che si ricarica con la fast charge via cavo o mediante tecnologia wireless. Al prezzo di soli 1199,00€ questo Galaxy S23 Ultra 5G è da comprare immediatamente.

