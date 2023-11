Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12 GB + 1 TB): il più esclusivo, oggi in sconto (-400€)

Se siete alla ricerca di un flagship di punta Android e non avete problemi di budget, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G che, nella sua iterazione con 12 GB di RAM e 1 TB di spazio al seguito, costa 1499,00€ al posto di 1899,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un best buy unico e irripetibile. Parliamo della versione più esclusiva di sempre, più potente e performante, con specifiche tecniche da far paura e con un design mozzafiato. Sono tanti i motivi per cui conviene comprarlo da Amazon e adesso ve li indichiamo di seguito.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: non puoi ignorarlo

Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CrediLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero. Altresì sappiate che potrete usufruire della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Vi sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Cosa aspettate, dunque? Fate presto prima che vada “sold out”.

Sotto la scocca del Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung batte un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, con tanto di modem 5G, RAM da 12 GB e storage da 1 TB al seguito (non espandibile). C’è una batteria da 5000 mAh che assicura un giorno intero di utilizzo intenso con una singola carica e che si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo. Presente poi un comparto fotografico di punta con sensore principale da 200 Megapixel, tante altre lenti aggiuntive ultrawide e tele e con la capacità di girare video anche in 8K. A 1499,00€ la versione più esclusiva del Galayx S23 Ultra 5G di Samsung deve essere tua.

