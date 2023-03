Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB): su Amazon si risparmia il 16%

Samsung Galaxy S23 Ultra è lo smartphone più incredibile che vi sia oggi in circolazione; rispetto alla generazione precedente, si può dire che l’azienda sudcoreana abbia fatto un vero e proprio capolavoro di ingegneria. Esteticamente è molto simile all’S22 Ultra (per non dire identico), ma sotto la scocca cambia tutto. Quest’anno abbiamo un processore di Qualcomm che si comporta molto bene sia sul fronte gaming che nell’uso quotidiano e in più, ha un ottimo sistema per la dissipazione del calore che mantiene il device sempre fresco anche sotto sforzo. Questo si traduce in una cella energetica che cala costantemente, senza battery-drain eclatanti o altro. La versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna può essere vostra con 1249,00€ al posto di 1489,00€.

Samsung Galaxy S23 Ultra: che risparmio con Amazon!

Inutile dirvi che acquistandolo da Amazon avrete diritto ad una serie di vantaggi esclusivi; partiamo dalla consegna gratuita in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Volendo, si può scegliere anche la spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono e infine, si può dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis.

Samsung Galaxy S23 Ultra è il cameraphone del momento; tutti lo vogliono e tutti lo desiderano; ha un pannello QHD+ Dynamic AMOLED LTPO di seconda generazione, luminosità massima di 1750 nit e con tanta tecnologia al seguito. Il SoC è il potentissimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm for Galaxy e c’è una lente principale da ben 200 Megapixel con OIS che gira video in 8K. Questo gioiello è uno dei flagship più incredibili del mercato; a 1249,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.