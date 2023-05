Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB): il telefono che tutti vogliono, oggi in sconto

Se state cercando uno smartphone di fascia altissima con sistema operativo Android, che sia potentissimo, bellissimo, incredibile dal punto di vista delle performance, con un design all’ultimo grido, con una killer Feature esclusiva (la S Pen) e con un’autonomia degna di nota, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Certo, costa molto, ma il prezzo è giustificato dall’ottima qualità costruttiva del Device. Si chiama Galaxy S23 Ultra 5G ed è realizzato da Samsung. Nello specifico, noi vi consigliamo l’iterazione Phantom Black con ben 512 GB di spazio, così non avete problemi in futuro. Questo è un ottimo investimento per il futuro, soprattutto se siete persone che cambiano poco spesso il proprio smartphone. Non di meno, l’azienda coreana rilascerà tantissimi aggiornamenti per questo terminale, quindi sarà supportato a lungo senza alcun problema. Lo pagate solo 1559,00€ al posto di 1659,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo grazie ad Amazon.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il top che tutti desiderano

Acquistando il Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung da Amazon avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, la consegna è immediata. In pochissimi giorni il terminale arriverà presso il vostro domicilio e avrete diritto anche al ritiro programmato presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Come non citare i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Samsung Galaxy S23 Ultra è un top di gamma, un cameraphone con sensore principale da 200 Megapixel che gira video in 8K, un dispositivo da gaming, un telefono dall’autonomia esagerata, con uno schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici QHD+ LTPO di seconda generazione e con luminosità di picco di 1750 nit. A 1559,00€ questo è un ottimo investimento per il futuro, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili. In omaggio troverete il caricabatterie da 25W.

