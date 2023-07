Samsung Galaxy S23 Ultra 12+512 GB è un BEST BUY con QUEST'OFFERTA su Amazon (-630€)

La combinazione tra la promozione cashback e lo sconto del Prime Day rende il Samsung Galaxy S23 Ultra il vero “best buy” del momento. Lo smartphone, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon dedicata alla variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Questa versione viene proposta a 1.329 euro ma con la promozione cashback, che garantisce 300 euro di rimborso, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 1.029 euro invece di 1.659. C’è anche la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate mensili.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta al minimo storico per il Prime Day

Il Samsung Galaxy S23 Ultra non ha bisogno di presentazioni: lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage nella variante in offerta. C’è anche una batteria da 5.000 mAh oltre a una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo scontato di 1.029 euro invece di 1.659 euro. Per raggiungere questo prezzo bisogna considerare sia lo sconto garantito dalla promozione del Prime Day che il cashback di 300 euro, valido per chi acquista S23 Ultra entro il 16 luglio prossimo.

C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate senza interessi per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà valido fino al 12 luglio oppure fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.