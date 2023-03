Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 GB: ad un SUPER PREZZO su Amazon (anche in 12 rate)

È il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra. Il top di gamma di Samsung, nella variante da 12 GB di RAM e 512 GB di storage, è oggi protagonista di una nuova offerta Amazon davvero imperdibile.

In questo momento, infatti, Samsung Galaxy S23 Ultra può essere acquistato al prezzo scontato di 1.455 euro invece di 1.659 euro, con un taglio di prezzo di 204 euro, oltre che con la possibilità di acquisto in 12 rate mensili, senza interessi (la rata viene addebitata sulla carta di pagamento dell’utente, senza finanziamento).

Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 GB: ora ad un super prezzo con la nuova offerta di Amazon

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è, senza dubbio, lo smartphone del momento, avendo convinto pubblico e critica in merito alle sue incredibili capacità. Lo smartphone è veloce, ben ottimizzato, con un’autonomia ben superiore alla media ed un comparto fotografico eccellente. C’è poi la S-Pen che, per molti utenti, può rappresentare un plus da non sottovalutare.

Il cuore del progetto è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, in grado di garantire una marcia in più rispetto al precedente S22 Ultra. Il chip è supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh (in confezione c’è anche il caricatore). Da notare anche la presenza del nuovo sensore da 200 Megapixel per la fotocamera posteriore e di un ottimo display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 GB al prezzo scontato di 1.455 euro invece di 1.659 euro. C'è anche la possibilità di pagare in 12 rate mensili, senza interessi.

