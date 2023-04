Samsung Galaxy S23: TOP DI GAMMA compatto ad un prezzo SPETTACOLARE (-10%)

Oggi vogliamo consigliarvi un super top di gamma Android dal prezzo contenuto ma dalle prestazioni eccellenti ed ineccepibili. Ci riferiamo all’ottimo Samsung Galaxy S23 5G che, nella sua iterazione più economica, si porta a casa con soli 879,00€ grazie agli sconti folli di Amazon. È il fratellino più piccolo della gamma di punta di quest’anno del costruttore sudcoreano, ma sappiate che non ha specifiche tecniche inferiori o altro.

Presenta solo delle dimensioni più contenute, la batteria è meno generosa rispetto a quella dei giganti da 6,6 o 6,8 pollici, e il comparto fotografico prevede tre lenti e non cinque. Dulcis in fundo, non presenta il supporto alla S Pen e non dispone di uno slot per l’alloggiamento interno (come invece abbiamo nel modello Ultra). Sono tutte differenze di poco conto se si considera il target di riferimento e soprattutto, ciò che sa fare questo gadget. È infatti potentissimo, ha un chip esageratamente incredibile (lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy) e vanta un design accattivante con uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1″ super risoluto e con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Cosa gli si può chiedere di più?

Samsung Galaxy S23 5G: il top che aspettavi

Nella confezione di vendita troverete solo il Samsung Galaxy S23, il cavo per la ricarica e il pin per l’estrazione del vano SIM dal device. Non c’è infatti il caricatore da muro rapido, ma per fortuna ci penserà Amazon a donarvene uno originale in maniera del tutto gratuita. Riceverete infatti un charger da 25W molto comodo e compatto, ideale per quando fate i viaggi e avete necessità di ricarica rapidamente il telefono.

Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo di vendita dello smartphone (879,00€) e la consegna sarà celere. In pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio senza che voi dobbiate pagare un singolo centesimo in più. Infine, c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate. Cosa aspettate a comprarlo?

