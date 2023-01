Samsung Galaxy S23 Series: trapelano i prezzi europei ufficiali

Ci siamo: mancano meno di due settimane al debutto dei nuovi Galaxy S23 di Samsung. Il lancio è previsto per il 1° febbraio e adesso trapelano i prezzo ufficiali grazie ad un leak appena emerso in rete.

Come molti di voi sapranno, l’OEM sudcoreano si sta preparando per la presentazione dei nuovi dispositivi premium; come molti di voi sapranno, la scheda tecnica dei prodotti in arrivo è trapelata, ma adesso spuntano anche i prezzi europei ufficiali per il mercato nostrano. Andiamo con ordine e cerchiamo di fare il punto della situazione.

Samsung Galaxy S23: ecco quanto costeranno

Stando a quanto riporta l’utente Twitter @BillbilKun, il modello base della serie Galaxy S23 avrà un prezzo base di 959€ per la versione con 8+128 GB; la variante con 256 GB invece, arriverà a 1019€. Il Galaxy S23 Plus invece, partirà da 1219€ per salire a 1339€. L’ammiraglia Galaxy S23 Ultra invece, costerà 1419€ con 256 GB di memoria interna. 1599€ e 1839€ invece, saranno i prezzi per le iterazioni con 512 GB e 1 TB di spazio.

PREMIERE Official prices for Samsung Galaxy S23 Series in France S23:

128GB: 959€

256GB: 1019€ S23+:

256GB: 1219€

512GB: 1339€ S23 Ultra:

256GB: 1419€

512GB: 1599€

1TB: 1839€ — billbil-kun (@BillbilKun) January 18, 2023

Giusto per fare il punto della situazione, ricordiamo che Galaxy S23 Ultra avrà uno schermo da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X con risoluzione QuadHD+ da 3080×1440 pi€l, con refresh rate fino a 120 Hz, 509 PPI e supporto all’HDR10+. Il vetro sarà un Gorilla Glass Victus2 e il fingerprint sarà in-display ad ultrasuoni. La skin sarà la One UI 5.1 basata su Android 13 e la batteria invece, sarà da 5000 mAh con ricarica rapida da 45W e reverse da 10W.

Anteriormente ci sarà una selfiecam da 12 Mpx con messa a fuoco automatica mentre sul posteriore ci sarà una lente principale ISOCELL HP2 da 200 Mpx con ultrawide da 12 Mpx al seguito e con due teleobiettivi correlati. Uno dei due presenterà uno zoom periscopico da 10 Mpx con OIS e zoom digitale da 100X. Girerà video in 8K a 30 fps; la S Pen sarà incorporata nella scocca.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Galaxy S21 FE 5G si porta a casa a soli 493,05€ con spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.