Samsung Galaxy S23 Series: spuntano le prime cover non ufficiali

In queste ore sono emerse in rete le prime cover non ufficiali relative ai top di gamma di Samsung prossimi al debutto. Dall’immagine possiamo osservare quale sarà il design posteriore dei nuovi dispositivi. Diamo subito un’occhiata.

Come detto, la line-up Galaxy S23 di Samsung arriverà nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Di questi smartphone abbiamo letto già moltissime indiscrezioni e abbiamo appresao che il modello intermedio si chiamerà “Pro” e non Plus. I device saranno molto simili ai top di gamma attuali, ma i prodotti più economici manteranno la cifra stilistica vista con S22 Ultra. Non ci sarà il modulo rettangolare ma le lenti saranno quasi a filo con la scocca.

Samsung Galaxy S23: cosa sappiamo ad oggi?

Da precedenti rumors sui nuovi S23 abbiamo letto che i device in questione avrebbero avuto una cifra stilistica molto simile a quella delle ammiraglie attuali. Solo il modello vanilla avrà una dimensione ancora più contenuta. L’Ultra sarà ancora più generoso, con schermo che avrà dimensioni di circa 6,7 o 6,8 pollici. I fori per le fotocamere sono tre o quattro a seconda del modello, più il foro per il flash LED. L’Ultra dovrebbe avere anche un sistema di autofocus laser next-gen.

Al momento, questi telefono hanno già ottenuto la certificazione dell’ente cinese 3C; dai leaks apprendiamo che il rilascio è imminente, anche se difficilmente vedremo questi gadget prima della fine dell’anno. Qualcuno ha suggerito un debutto pre-natalizio, ma noi non ci speriamo troppo. Vedremo il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm su tutte le iterazioni, coreane, americane e europee. Infine, si dice che il Galaxy S23 Ultra riceverà una lente da 200 Megapixcel.

