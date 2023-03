Samsung Galaxy S23 Series: con QUESTO COUPON ricevi il 10% di sconto

In questi minuti sullo store ufficiale di Samsung è possibile usare un nuovo coupon omaggio che consente di ricevere il 10% di sconto su tutti i modelli. Il nuovo prezzo comprensivo dello sconto è visibile al momento del check-out. Protagonisti della nuova iniziativa di Samsung tutti i modelli appartenenti alla famiglia dei Galaxy S23, quindi S23 Ultra, S23+ ed S23. E se scegli la formula Finanziamento a Tasso Zero, puoi usufruire sia del 10% di sconto sia del pagamento in 30 rate mensili a interessi zero, pagando la prima soltanto a giugno di quest’anno.

Galaxy S23 Series in offerta: 10% di sconto su tutti i modelli con questo coupon

Per usufruire del 10% di sconto su tutti i modelli Galaxy S23 collegati su questa pagina del sito ufficiale Samsung e aggiungi al carrello il telefono che desideri (puoi scegliere tra S23, S23+ ed S23 Ultra). Di default trovi selezionato Galaxy S23 Ultra, volendo però puoi scegliere anche uno tra S23 e S23+ cliccando sulla voce Galaxy S23 | S23+ in alto a sinistra. Premi quindi il bottone Acquista Ora in basso a destra e seleziona Avanti. Nella nuova pagina che si apre, sotto Codice Promozionale in basso a sinistra copia e incolla il coupon EXCLUSIVES23 e fai clic sul pulsante Applica. Dopo pochi istanti comparirà in alto a destra il nuovo prezzo scontato e la dicitura verde Sconto applicato al carrello. Ora non resta che premere su Procedi all’acquisto per completare l’ordine.

Ottieni subito il 10% di sconto su tutti i modelli della nuova famiglia Galaxy S23 applicando il codice EXCLUSIVES23 al carrello. Il coupon omaggio è valido anche se scegli di pagare in 30 rate a interessi zero aderendo a Tasso Zero con Findomestic.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.